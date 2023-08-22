В Дзержинске определены организаторы школьного питания в новом учебном году

Накануне нового учебного года в школах Дзержинска определились организаторы горячего питания для учеников начальных классов, среднего и старшего звена. В 27 школах, что составляет 75% от их общего количества, горячее питание будет обеспечивать МУП «Комбинат питания», еще в девяти школах – частные организации, ИП Шепеленко и ИП Левина. Всего горячим питанием в 2023-2024 учебном году будет охвачено более 23 тысяч детей с 1 по 11 класс.

«Хорошее школьное питание – одна из составляющих успешной учебы каждого ребенка, поэтому в данном вопросе мелочей быть не может. Важно и качество продуктов, и то, в каких условиях готовятся блюда, и их разнообразие в течение недели. Сейчас как раз в стадии согласования меню, которое будет предложено нашим ребятам в этом учебном году. Надо отметить, что все заявившиеся организаторы питания работают в наших школах уже не первый год и заслужили определенное доверие как среди директоров, так и среди родителей. Но важнее всего, конечно, оценка, которую ставят блюдам сами ребята», – сказала заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева.

В новой школе № 2 «Город наук» организатором питания выступит МУП «Комбинат питания» города Дзержинска.

Все блюда, кроме некоторых кондитерских изделий и йогуртов, поступающих в школы Дзержинска в промышленной упаковке, повара будут готовить непосредственно в пищеблоках. Исключением является школа № 1 на проспекте Свердлова, в здании которой предусмотрен буфет-раздаточная. Во всех школах, гимназиях и лицеях качество питания детей будет контролировать бракеражная комиссия, родители и Роспотребнадзор.

«Основу цикличного школьного меню для учеников начальной школы и старших классов у нас составляет «классика». На завтрак даем, например, омлет, молочную кашу «Дружба» или отварной рис с мясными биточками, на обед – традиционные супы, голубцы, рыбные, мясные или куриные котлеты, на полдник – пирог с компотом. Но к каждому новому учебному году стараемся добавить какие-то штрихи, которые заинтересуют и привлекут ребят. Например, в этом году предложим им пудинг или суфле из творога, какао, а рыбу будем подавать в том числе в виде наггетсов», – рассказал директор МУП «Комбинат питания» Олег Кузнецов.

Стоит отметить, что в 2023-2024 учебном году дети с ОВЗ и дети, чьи отцы задействованы в СВО, по-прежнему будут получать завтрак и обед бесплатно. Также бесплатные завтраки будут получать ученики 1-4 классов.

Напомним, второй год подряд в Дзержинске продолжается кампания по ремонту пищеблоков и обеденных залов школ. В 2022 году были отремонтированы пищеблоки в школах №№ 9, 12, 16, 22 и 40, в этом году ремонты проходят в школах №№ 13, 18, 25 и 26.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска