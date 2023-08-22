Туристический ретропоезд запустят между Нижним Новгородом и Арзамасом 26 августа. Фото: телеграм-канал РЖД

Туристический поезд на паровой тяге запустят между Нижним Новгородом и Арзамасом 26 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

Из Нижнего Новгорода ретропоезд будет отправляться в 10.46, а обратно из Арзамаса – в 17.30. Курсировать он будет по пятницам, субботам и воскресеньям.

Отмечается, что во главе поезда – паровоз П-36, а в составе – новые вагоны, путешествие в которых станет комфортным.

В Арзамасе туристы смогут посетить историко-художественный музей и дом-музей А.М. Горького, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь. Конечно, в городе есть и другие достопримечательности.

Напомним, 30 сентября состоится гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик».

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