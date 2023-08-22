Высокая пожароопасность ожидается в Нижегородской области с 23 по 28 августа.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Высокая пожароопасность лесов и торфяников ожидается местами по Нижнему Новгороду и области с 23 по 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
В связи с четвертым классом пожароопасности повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможно увеличение числа очагов и площадей лесных пожаров, а также распространение огня на села и деревни.
ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендует гражданам: в период высокой пожароопасности быть предельно внимательными и соблюдать все правила пожарной безопасности.
Ранее мы сообщали о том, что предстоящая неделя неприятно удивит нижегородцев понижением дневных температур и ливнями.
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