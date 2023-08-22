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НовостиПроисшествия22 августа 2023 7:58

Мусоровоз насмерть сбил пешехода в центре Сормова в Нижнем Новгороде

Пешеход погиб под колесами мусоровоза в Сормовском районе Нижнего Новгорода
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ
Наезд произошел в Сормовском районе.

Наезд произошел в Сормовском районе.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Нижегородские полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в центре Сормова в Нижнем Новгороде. Сегодня утром, около 07:53, мусоровоз сбил насмерть пешехода на тротуаре.

– Водитель, управляя грузовиком марки «Скания» (мусоровоз) и двигаясь задним ходом по тротуару, произвел наезд на пешехода, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В результате ДТП пешеход получил серьёзную травму и скончался на месте происшествия.

Напомним, что жуткое ДТП произошло в Дзержинске вечером 18 августа. Женщина на иномарке сбила двоих пешеходов-детей. В результате аварии шестилетний мальчик и семилетняя девочка получили травмы. На каретах скорой помощи их доставили в больницу Дзержинска. По данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области, девочка скончалась от полученных травм.