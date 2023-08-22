Дольщики нижегородского ЖК «Европейский» начнут получать ключи в сентябре

ЖК «Европейский» в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Дольщики нижегородского ЖК «Европейский» начнут получать ключи от своих квартир в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова.

Дома ЖК «Квартал Европейский» уже введены в пользование. Сейчас в жилых корпусах завершают проверку электрооборудования. В стилобатной части, которая объединяет два дома, подходят к концу отделочные работы. По проекту, стилобат рассчитан на нежилые помещения.

Отмечается, что в квартиры в этом жилом комплексе, который начали строить еще в 2011 году, вложили средства 264 дольщика.

Напомним, застройщик «КвартСтрой-НН» был признан банкротом в 2019 году. Возведением домов ЖК «Квартал Европейский» занялась некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Нижегородской области».

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