Участники проекта «Летний институт НГЛУ» посетили заключительную стажировочную площадку в Саранске

Увлекательное путешествие в столицу Мордовии завершилось потрясающей обзорной экскурсией по Саранску

25 участников федерального проекта «Летний институт НГЛУ» получили уникальную возможность погрузиться в инновационное научно-образовательное пространство главного вуза Республики Мордовия – «Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва».

Поездка в Саранск состоялась в рамках заключительного стажировочного модуля программы повышения квалификации «Современное информационное общество и стратегии социальной адаптации в поликультурной образовательной среде». Зарубежные исследователи посетили целый пул практических занятий по теме «Научно-культурная межцивилизационная дипломатия в аспекте глобального лидерства».

Участникам проекта «Летний институт» представили ключевые международные проекты и достижения МГУ им. Н.П. Огарёва, пригласив гостей стажировки к активной дискуссии в целях обсуждения векторов развития партнерского взаимодействия. На интерактивных занятиях презентовали технологии и практики в контуре социокультурной адаптации в поликультурной образовательной среде.

В Саранске зарубежные исследователи посетили целый пул практических занятий по теме «Научно-культурная межцивилизационная дипломатия в аспекте глобального лидерства»

Одной из захватывающих частей стажировочной площадки стало посещения центра Бахтина, музея Н.П. Огарёва, центра индийской культуры, центра мордовской культуры, что позволило зарубежным преподавателям и исследователям глубже погрузиться в специфику научно-образовательного и культурного пространства мордовского университета.

В открытом живом и захватывающем общении у участников проекта «Летний институт» зародились интереснейшие идеи и предложения по дальнейшему сотрудничеству в области гуманитарного знания, которые были включены в описание их собственных проектов итогового аттестационного мероприятия по программе повышения квалификации.

По итогам работы на стажировочной площадке всем участникам были вручены сертификаты. А увлекательное путешествие в столицу Мордовии завершилось потрясающей обзорной экскурсией по Саранску с посещением ключевых достопримечательностей города.

Фото: Пресс-служба НГЛУ