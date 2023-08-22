Около 100 грузовиков мусора вывезли с улиц Нижнего Новгорода после Дня города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде после празднования Дня города с улиц и площадей коммунальщики вывезли около 100 грузовиков мусора. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Вместе с тем он высоко оценил работу городских служб, призванных следить за чистотой и порядком на улицах.

- Большое спасибо хочу сказать коммунальным службам. Утром воскресенья город был чистым, - отметил Юрий Шалабаев.

Напомним, 19 августа в Нижнем Новгороде отмечали 802-летие города. Праздничные мероприятия проходили во всех районах и собрали более 460 тысяч человек. На концертных площадках выступали Егор Крид, Натали, Лада Дэнс, Стас Пьеха, Дмитрий Маликов, «Кар-Мэн» и другие звезды отечественной эстрады.