Канавинский мост перекроют в Нижнем Новгороде на два часа 23 августа

23 августа на два часа перекроют Канавинский мост. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде 23 августа на два часа перекроют Канавинский мост. Движение транспорта будет приостановлено с 4.00 до 6.00. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Проезд закроют в связи с проведением на мосту строительно-монтажных работ.

В департаменте транспорта отмечают, что на подъездах к мосту будут установлены предупреждающие аншлаги и дорожные знаки, запрещающие движение. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой проезда и быть предельно внимательными.

Напомним, 23 августа в Нижнем Новгороде пройдет прямая линия по работе общественного транспорта. На вопросы жителей ответят представители Минтранса, ЗСНО и Гордумы.

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