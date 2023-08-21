Нижний Новгород обошел Рим, Париж и Лондон по качеству жизни Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижний Новгород обошел многие европейские города по качеству жизни. Об этом свидетельствует исследования, опубликованные на международном портале Numbeo.

Как отмечается, оценку качества проводили на основе нескольких показателей, среди них безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение цен недвижимости к доходу, уровень загрязнения и индекс времени в пути в пробках.

Таким образом, Нижний Новгород занял 42 место среди европейских городов, обогнав при этом Лондон, Париж и Рим, а также опередив все города России, которые попали в список. Москва расположена на 57 месте, а Санкт-Петербург на 64.