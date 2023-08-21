Миллион тонн зерна нового урожая собрали в Нижегородской области. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородские аграрии собрали 1,1 млн тонн зерна с начала уборочной компании. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

На данный момент зерновые культуры убрали с площади 322 тысячи гектаров - это половина от посеянного. Собрали 75% от плана зерна. В этом году средняя урожайность с одного гектара выше на семь центнеров.

Кроме того, ведется уборка картофеля, овощей, рапса и льна-долгунца.

- Наряду с уборкой урожая сельхозпроизводители региона осуществляют заготовку кормов для животных. План по заготовке кормов выполнен на 86 процентов. Кроме того, аграрии приступили к севу озимых культур – посеяно шесть тысяч гектаров из запланированных 225-ти. Ведется сев рапса, пшеницы, ржи, - отметил Николай Денисов.

По состоянию на 21 августа, хозяйства региона запасли 779 тыс. тонн сенажа (126% от плана), 151 тыс. тонн сена (88%), 162 тыс. тонн силоса (20%) и 38 тыс. тонн зернофуража (15%).