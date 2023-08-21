На нижегородских судах на подводных крыльях планируют вдвое увеличить перевозки

На нижегородских судах на подводных крыльях планирует вдвое увеличить перевозки Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Почти в два раза планируют увеличить перевозки на судах на подводных крыльях в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Губернатор Глеб Никитин принял участие в выездном совещании думского совета, которое проходит на заводе по производству таких судов в Чкаловском районе. Там он отметил, что Нижегородская область первая среди регионов России начала развивать флотилию судов на подводных крыльях по собственной инициативе. Этому поспособствовала программа льготного лизинга.

В 2023 году планируется привезти 80 тысяч пассажиров, а в следующем году эта отметка может достигнуть 150 тысяч человек.