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НовостиОбщество21 августа 2023 16:08

На нижегородских судах на подводных крыльях планируют вдвое увеличить перевозки

В 2024 году число пассажиров может достигнуть 150 тысяч человек
Елизавета КОПЫЛОВА
На нижегородских судах на подводных крыльях планирует вдвое увеличить перевозки

На нижегородских судах на подводных крыльях планирует вдвое увеличить перевозки

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Почти в два раза планируют увеличить перевозки на судах на подводных крыльях в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Губернатор Глеб Никитин принял участие в выездном совещании думского совета, которое проходит на заводе по производству таких судов в Чкаловском районе. Там он отметил, что Нижегородская область первая среди регионов России начала развивать флотилию судов на подводных крыльях по собственной инициативе. Этому поспособствовала программа льготного лизинга.

В 2023 году планируется привезти 80 тысяч пассажиров, а в следующем году эта отметка может достигнуть 150 тысяч человек.