460 тысяч нижегородцев и гостей приняли участие в праздновании Дня города Фото: Кристина БЕРБАСОВА

460 тысяч нижегородцев и гостей города приняли участие в праздновании 802-летия Нижнего Новгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Как отмечается, всего было семь центральных районных площадок, на них проходили выступления артистов. Кроме того, различные концерты проводили в парках и скверах. Праздничные гуляния прошли, в том числе и в парке Швейцария.

- Большое спасибо хочу сказать коммунальным службам. Утром воскресенья город был чистым. Между тем, с улиц и площадей дорожники и коммунальщики вывезли почти 100 грузовиков мусора, - добавил мэр города.

Напомним, на Дне города в Нижнем Новгороде выступили известные артисты, среди них Егор Крид, Лада Дэнс, Натали и некоторые другие.