Нижегородцы начнут получать единую платежную квитанцию за газ с августа Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Нижегородской области начнут получать единую платежную квитанцию за услуги газоснабжения с августа. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

Новую систему сделали для того, чтобы упростить процесс оплаты услуг разным поставщикам. Теперь все услуги будут в едином документе. В частности, нижегородцы смогут заплатить за потребленный газ поставщику АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и за техническое обслуживание газового оборудования поставщику ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

В единой квитанции появилось три графы: «Коммунальные услуги» со строкой «Газоснабжение», «Содержание жилого помещения» со строкой «Техническое обслуживание газового оборудования» и «Прочие услуги» со строками «Пени (газоснабжение)», «Аварийно-диспетчерское обслуживание (АДО) газопроводов» и «ТО газопроводов».

Оплатить услуги можно разными способами – через QR – код, через личные кабинеты поставщиков услуг или по реквизитам при обращении в банк или на почту.