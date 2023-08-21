Скульптуры жителей Нижнего Новгорода XIX-XX веков появятся на улице Кожевенной. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Скульптуры прообразов жителей Нижнего Новгорода рубежа XIX и XX веков появятся на улице Кожевенной. Об этом сообщает министерстве туризма и промыслов региона.

Как отмечается, их установят у домов №8, 10, 16 и 18 на улице Кожевенной. Всего планируют создать шесть скульптур: точильщика, дворника, купца, торговку рыбой, беспризорников и странника Луку. Уже готовы их глиняные макеты.

-Кожевенная – улица с богатой историей. Во времена Максима Горького ее иронично называли «Миллионкой» – так много здесь было жителей и постояльцев ночлежных домов. Установка малых архитектурных форм призвана сделать это место еще более атмосферным, привлечь сюда нижегородцев и гостей города», – поделился министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Автором арт-объектов станет нижегородский мастер Алексей Щитов. Его работы уже украсили улицу Рождественскую и территорию около Речного вокзала.

Новые скульптуры станут также частью туристического кода, который разрабатывается в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».