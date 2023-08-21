Нижегородцы вышли на уборку Пермяковского озера в рамках экологической акции «360» от Эн+

19 августа на Пермяковском озере прошла всероссийская экологическая акция «360» энергохолдинга Эн+. В Нижнем Новгороде она состоялась в четвертый раз.

В ней приняли участие генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко, первый заместитель главы администрации Автозаводского района Сергей Лукоянов, депутат городской Думы Татьяна Скоробогатова, корпоративные волонтеры «Волгаэнерго», «Волонтеры Победы» и горожане.

Мероприятие началось с видеообращения корпоративных волонтеров Эн+, которое было записано на берегу озера Байкал. Там акция началась несколькими часами ранее. Они передали эстафету коллегам из Нижнего Новгорода, пожелав всем участникам отличного настроения и хороших результатов в уборке Пермяковского озера.

Проект «360» - часть комплексной программы, основанного Олегом Дерипаской энергохолдинга Эн+ «Мир со знаком плюс». Его главная цель - защита заповедных территорий России от неблагоприятных экологических воздействий.

«В четвертый раз принимаю участие в акции. В прошлом году мы тоже убирали берег Пермяковского озера. И это не просто переложить мусор с одной свалки на другую, его необходимо отсортировать, отправить на переработку и дать вторую жизнь. Общими усилиями было собрано 137 мешков мусора, 20 колесных шин и один диван», - отметил волонтер ГК «Волгаэнерго» Иван Лобов.

В сумме собранный мусор вышел почти на 700 килограмм, из которых 47 килограмм – металл, 252 – пластик, 388 - стекло. Все собранные отходы были отправлены на мусоросортирующие предприятия «Исток» и «МАГ груп».

Проект «360» - часть комплексной программы, основанного Олегом Дерипаской энергохолдинга Эн+ «Мир со знаком плюс»

«В этом году акция «360» совпала с Днем города! Благоустройство прибрежной зоны стало подарком от эковолонтеров любимому Нижнему Новгороду и его горожанам!» – отметил генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко.

«Проект действительно нужный. Хочется его масштабировать, чтобы привлекать еще больше единомышленников, чтобы чистыми становилось все больше озер и рек в городе. И мы готовы поддержать эту инициативу», - отметила депутат городской думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова.

Также волонтеры организовали праздничные активности для детей – эковикторины, аквагрим, сборка пазлов и многое другое. Кульминацией акции стала установка домика для уточек, который был собран вручную гендиректором ООО «Автозаводская ТЭЦ» Андреем Маруськиным.

Справка:

За 12 лет существования проекта к движению присоединилось около 155 тысяч эковолонтеров, сотни организаций и десятки муниципалитетов. Всего было собрано почти 5 тясяч тонн мусора. В настоящее время, помимо ежегодных масштабных уборок, волонтеры «360» занимаются строительством экотроп, высаживанием деревьев, благоустройством туристической инфраструктуры и оказанием помощи особо охраняемым природным территориям.