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НовостиПроисшествия21 августа 2023 13:10

Нижегородка обнаружила подкожного гельминта после отдыха в Доминикане

Подкожную личинку привезла нижегородка с отдыха в Доминикане
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородка обнаружила подкожного гельминта после отдыха в Доминикане

Нижегородка обнаружила подкожного гельминта после отдыха в Доминикане

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородка обнаружила подкожную личинку после отдыха в Доминиканской Республике. Об этом сообщил в социальных сетях представитель пресс-службы ННГУ Алексей Никонов.

Подкожная личинка называется Larva migrans. Мигрирующий гельминт оказался у женщины на предплечье. Алексей Никонов отметил, что гельминта игнорировать не стоит, иначе поражение на коже обернется более серьезными осложениями.

Это случай из практики нижегородского дерматолога и косметолога государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Эллы Азаповой.

Изданию «АиФ- Нижний Новгород» она объяснила, что такой тип гельминта не может развиваться под кожей человека, поэтому все проходит само по себе через две-четыре недели. Но весь этот период человек мучается. Женщина обратилась к специалисту с сильными болями и зудом. Ей даже не помогали антигистаминные препараты.

- Обычно назначается симптоматическое лечение. Пациентке помогла обработка участка кожи жидким азотом, - отметила Элла Мазаева.