Прожиточный минимум в Нижегородской области вырастет на 6,1% в 2024 году Фото: Даниил ОПАРИН

Прожиточный минимум в Нижегородской области увеличится на 6,1%. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на постановление на сайте регионального правительства.

Как отмечается, прожиточный минимум на душу населения в 2024 году увеличится с 13 513 до 14 339 рублей, то есть станет выше на 826 рубля.

Прожиточный минимум трудоспособного населения Нижегородской области увеличится с 14 729 до 15 630 рублей, для пенсионеров – с 11 621 до 12 332 рублей. Для детей прожиточный минимум составит 13 909. Сейчас эта сумма равна 13 108 рублей.

Проект подготовлен нижегородским управлением по труду и занятости. До 25 августа проект будет проходит общественные обсуждения и антикоррупционную экспертизу.