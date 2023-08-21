Одобрен второй этап реконструкции Городецкого гидроузла
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Главное управление госэкспертизы одобрило второй этап реконструкции 15-16 шлюзов Городецкого гидроузла. Об этом сообщается на сайте ГИС ЕГРЗ.
Работы по реконструкции включают строительство дополнительной камеры шлюза и создание судоходного канала.
Ранее проходила подготовка к модернизации шлюзов №15 и №16 гидроузла и строительству дополнительной камеры шлюза в Городце.
Застройщиком выступает ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры». Положительное заключение экспертизы было принято 18 августа.