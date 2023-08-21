Прямую линию по работе общественного транспорта проведут в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Прямая линия по работе общественного транспорта пройдет в Нижнем Новгороде 23 августа. Об этом сообщили в ЦРТС.

На вопросы жителей ответят представители Минтранса, ЗСНО и Гордумы. Прямая линия начнется в 19:00. Ее проведут в сообществе «Новая маршрутная сеть» в «Вконтакте». Вопросы к прямой линии можно задать уже сейчас или спросить непосредственно во время эфира.

Напомним, стало известно, что проезд по улице Свободы частично будет ограничен в Нижнем Новгороде.