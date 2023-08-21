В «Нижновэнерго» прошёл ежемесячный День охраны труда

16 августа в подразделениях «Нижновэнерго» состоялся ежемесячный День охраны труда, целью которого традиционно является профилактика травматизма на производстве.

В ходе мероприятия во всех подразделениях «Нижновэнерго» проверялось состояние рабочих мест на соблюдение санитарных норм, наличие первичных средств пожаротушения, их содержания и готовности персонала к их применению. Особое внимание обращалось на укомплектованность бригад средствами защиты.

Организованы показательные допуски, обучающий тренинг «Бригада профессионалов», а также практика на учебно-тренировочных полигонах. Для персонала Балахнинского, Арзамасского, Сергачского районов высоковольтных сетей, а также в Шахунском РЭС проведены занятия по концепции «Нулевого травматизма».

В рамках предупреждения электротравматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса, в том числе среди детей и подростков, было отработано взаимодействие с администрациями населенных пунктов.

«Основная задача проведения ежемесячного Дня охраны труда – своевременное выявление нарушений и составление плана корректирующих мероприятий, направленных на минимизацию рисков возникновения нарушений по охране труда и техники безопасности, технологических нарушений. Целенаправленная работа по охране труда проводится на постоянной основе, ведь от этого зависит жизнь и здоровье наших работников», – прокомментировал директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.