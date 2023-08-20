Пропавшую в Вознесенском районе 17-летнюю девушку нашли живой Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Девушку, которая пропала в Вознесенском районе, нашли живой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, 19 августа женщина сообщила в отдел полиции, что ее дочь ушла из дома бабушки в Вознесенском районе и пропала. Целый день сотрудники полиции, а также волонтеры из ПСЦ «Рысь» искали девушку.

20 августа около 19.15 начальник МО МВД России "Дивеевский" лично нашел девушку в деревне Бахтызино в лесополосе. Несовершеннолетнюю девушку доставили в ОВД. Ее жизни ничего не угрожает, она будет передана родителям.