Губернатор Ямала поделился своими впечатлениями о Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал "ЯМАЛ. Официально".

Глава комиссии Госсовета по молодёжной политике и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поделился своим мнением о Нижнем Новгороде и рассказал, почему всем необходимо посетить этот город. В телеграм-канале правительства Ямала опубликовали видео, где Дмитрий Артюхов делится своим мнением.

-Нижний Новгород - молодежная столица. Кто не был - срочно туда бегом. Город, который обязательно нужно посетить. Там можно вкусно покушать, там прекрасная история, идентичность и самобытность. Это город наших защитников, - отметил глава Ямала.

По его словам, с коллегами он проводил в Нижнем Новгороде заседание комиссии Госсовета по молодежной политике. Он подчеркнул, что город стало еще более драйвовым, уличные музыканты и много чего интересного.