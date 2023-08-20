Ушедшая из дома в халате девушка пропала в Нижнем Новгороде. Фото: ПСР «Рысь».

29-летняя Ксения Дергунова ушла из дома в халате и тапочках и не вернулась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСР «Рысь».

Как отмечается, изначально девушка ушла из дома по улице Ползунова 18 августа в 15:00. Она была босая и одета в бежевый махровый халат. Однако на следующий день ориентировки изменились. Со слов очевидцев, девушка ушла 18 августа в 20:00 с адреса улица Зайцева, дом №12. Одета она уже была в синее платье до колен и бежевые босоножки.

Сама девушка худощавого телосложения, ее рост 165. Волосы у девушки каштановые, вьющиеся и до плеч, глаза серо-голубые. Из особых примет – у девушки есть татуировка в районе ключицы с левой стороны в виде ветви сакуры.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просим сообщить по телефону 8(831)28-38-200 или 102.