Один человек пострадал в массовом ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области. Фото: УГИБДД по Нижегородской области.

Один человек пострадал в массовой аварии на трассе М-7 в Лысковском районе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Как отмечается, ДТП произошло на 492-м км автодороги Москва-Уфа. Водитель легковушки Hyundai не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Газелью. В результате Газель столкнулась с автомобилем Renault, который ехал навстречу. Кроме того, после удара в Газелью, автомобиль Hyundai врезался еще в автомобиль Audi.

В ДТП пострадал 34-летний водитель автомобиля Hyundai. С телесными повреждениями его доставили в Лысковскую ЦРБ.