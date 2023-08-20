Нижегородцы смогут поучаствовать во всероссийской акции «Поделись своим знанием» Фото: Оксана ЗУЙКО

Нижегородцы смогут поучаствовать во всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием». Об этом сообщает Российское общество «Знание».

Как отмечается, всероссийская акция пройдет с 1 по 30 сентября. В этом году нововведением станет расширенная образовательная и организационная поддержка участников – лекторов и площадок. Регистрация началась с 14 августа.

- Предстоящая акция станет уже четвертой. На этот раз в школах, вузах и других образовательных учреждениях по всей России состоится около 20 тысяч просветительских уроков, мастер-классов, встреч с учеными, общественными деятелями, предпринимателями и другими экспертами из разных отраслей, - отметил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

1 сентября российские общественные деятели, ученые, спортсмены и артисты проведут восемь открытых тематических уроков в средних школах, университетах, академиях искусств, музеях, а также на других знаковых площадках страны. Лекторы расскажут об основах российской государственности, культуре и традициях, цифровой безопасности, перспективах развития экономики, инновациях и устойчивом развитии, а также о спортивных достижениях России.

Кроме того, в этом году каждый лектор или площадка, зарегистрированные в акции, получат список полезных ссылок на обучающие материалы российского общества «Знание».

Всероссийскую просветительскую акцию «Поделись своим Знанием» начали проводить в 2021 году. За это время удалось организовать свыше 20 тысяч лекций и собрать 500 тысяч слушателей.