Два летевших в Москву самолета совершили посадку в Нижнем Новгороде Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Два самолета, которые летели в Москву, были перенаправлены на посадку в Нижний Новгород. Об этом сообщили в Росавиации.

Как отмечается, аэропорты Внуково и Домодедово были временно закрыты. В связи с этим, шесть рейсов перенаправили на запасные аэропорты. Два рейса в Нижний Новгород, один в Санкт-Петербург и три в Шереметьево. Ограничения были введены для безопасности граждан, их отменили в 04:30. После того, как ограничения сняли, всех пассажиров доставили в необходимые аэропорты.

-В настоящее время аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно, - добавили в сообщении.