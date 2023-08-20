Энергетики «Нижновэнерго» готовы к работе в условиях надвигающейся непогоды

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, 20 и 21 августа 2023 года местами по Нижегородской области ожидаются грозы, ливни, град.

В филиале «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» к оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 268 бригад энергетиков: 881 специалист и 426 единиц спецтехники. Также в распоряжении филиала имеется 302 резервных источника электроснабжения мощностью более 7,9 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и метеорологической обстановки. За работой энергообъектов установлен особый контроль.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.