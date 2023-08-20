Заволжский моторный завод начал создать коробки передач для УАЗов. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Заволжский моторный завод, который входит в группу «Соллерс», начал создавать коробки передач для УАЗов и коммерческого транспорта. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отмечается, Заволжскому моторному заводу уже 65 лет. Несмотря на то, что было много непростых этапов, завод продолжает развиваться.

- Руководство уделяет особое внимание и кадровой политике: вкладывается в целевое обучение специалистов в нашем политехе, повышают зарплату - за этот год, с учетом прошедших двух индексаций и еще предстоящей, зарплаты сотрудников должны вырасти более чем на 20%, - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, он добавил, что в перспективе правительство Нижегородской области совместно с Заволжским моторным заводом займутся реконструкцией местного ледового дворца. Сейчас начнут прорабатывать варианты модернизации объекта.