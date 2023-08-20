Таксист странно припарковался на склоне Похвалинского съезда в Нижнем Новгороде. Фото: Яндекс.Карты

Водитель такси решил необычно припарковаться на склоне Похвалинского съезда в Нижнем Новгороде 20 августа. Об этом сообщают в телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры».

На опубликованных кадрах видно, что задняя часть автомобиля находится на склоне, а передняя на проезжей части. Рядом с машиной стоял мужчина, скорее всего, это водитель. Вероятно, он дожидался помощи.

-Мне очень интересно, как это произошло? Как это возможно? – задается вопросом очевидец.

Другие нижегородцы также спешат прокомментировать эту ситуацию.

-Так торопился на Крида, что не вписался в поворот, - пишет Ксения.

Напомним, что накануне в честь Дня города для нижегородцев выступил известный певец Егор Крид.