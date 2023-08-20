Катер и яхта столкнулись около Молитовского моста в Нижнем Новгороде 19 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Катер «Гренада» и яхта столкнулись около Молитовского моста в Нижнем Новгороде 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации источника, сообщение о происшествии поступило около 23:20. В районе жилого комплекса «Жюль Верн» произошло столкновение двух маломерных судов. В результате столкновения никто не погиб и не пострадал.

Сотрудники МЧС спасли с яхты шесть человек, в том числе одного ребенка. В медицинской помощи жители не нуждались.