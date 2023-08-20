Владелец нижегородского хостела незаконно разместил 45 мигрантов Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

45 мигрантов разместил у себя владелец хостела из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, 17 августа сотрудники полиции при поддержке ОМОНа установили правонарушение. В ходе проверки были выявлены нарушения миграционного законодательства – владелец хостела разместил иностранных граждан без необходимых документов.

По данному происшествию завести административное дело по статье «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства». Сейчас проводят административное расследование.

За подобное нарушение владелец может получить штраф от 400 до 500 тыс. рублей. Всех иностранных граждан увезли для проведения дактилоскопической регистрации. Со стороны мигрантов нарушения законодательства не выявили.