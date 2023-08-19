Председатель Госдумы Вячеслав Володин приедет в Чкаловск 21 августа

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото: телеграм-канал Вячеслава Володина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин приедет в Чкаловский район Нижегородской области 21 августа. Об этом политик сообщает в своем телеграм-канале.
Цель визита Вячеслава Володина в Нижегородскую область – обсуждение вопросов развития речного пассажирского транспорта. По словам политика, 21 августа на заводе по производству судов на подводных крыльях пройдет совещание Совета Государственной Думы.
– Важно выработать законодательные решения, которые позволят ускорить возрождение пассажирского речного транспорта. Это повысит качество жизни людей во многих субъектах нашей страны, – отмечает Вячеслав Володин.
Напомним, Владимир Путин поддержал инициативу Глеба Никитина о возрождении скоростного флота на Волге.
По итогам июньского совещания о вопросах развития речного судоходства президент поручил разработать маршрут пассажирских перевозок по внутренним водным путям совместно с заинтересованными регионами.
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