Часть сквера Нестерова благоустроили на средства нижегородского предпринимателя

Часть сквера Нестерова благоустроили в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Часть сквера Нестерова благоустроили в Нижнем Новгороде за счет частных инвестиций. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На благоустройство часть сквера нижегородский предприниматель Альберт Гусев инвестировал более 90 миллионов рублей. Также за его счет был отремонтирован ресторан на Нижневолжской набережной.

Основную же часть сквера Нестерова привели в порядок раньше по федеральной программе.

– Делать Нижний еще комфортнее и красивее – наша общая задача, – отмечает Глеб Никитин.

Ранее мы сообщали о том, что общественные пространства Ленинского района благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды» быстрее территорий других районов Нижнего Новгорода.

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