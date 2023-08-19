Фестиваль уличных театров прошел в нижегородском парке «Швейцария». Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Фестиваль уличных театров «Улица» прошел в нижегородском парке «Швейцария». Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды».

Днем на центральной площади парка выступили гости фестиваля – актеры театра из Эквадора «Трампос и Гарабатос». Они показали постановку «Молчание не существует».

После них на площадь вышел уличный театр «АспектР» из Санкт-Петербурга со спектаклем «Strangers».

Как сообщают представители парка «Швейцария» в социальных сетях, завершился фестиваль спектаклем театральной «Компании МорэS» под названием «Леонардо». Зрители увидели, как исполняется мечта маленького Леонардо да Винчи.

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