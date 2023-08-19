Нижегородский рабочий скончался после падения с крыши ремонтируемого дома. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нижнем Новгороде рабочий скончался после падения с крыши ремонтируемого дома. Об этом сообщается в телеграм-канале Нижегородской Гострудинспекции.

По предварительным данным, 17 августа строительная бригада делала капитальный ремонт крыши жилого дома по улице Белинского. Около 16.30 произошел несчастный случай – рабочий упал с крыши дома.

Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший был доставлен в больницу. Однако вскоре он скончался от полученных травм.

Нижегородская Гострудинспекция выясняет обстоятельства случившегося, а также устанавливает, официально ли работал бригадир.

Ранее мы сообщали, что после гибели 57-летнего рабочего в Краснобаковском районе завели уголовное дело.

По информации СУ СКР по Нижегородской области, при вырубке леса на мужчину упал ствол дерева. От полученных травм рабочий скончался на месте.

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