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НовостиОбщество19 августа 2023 11:53

Ярмарка национальных культур «Дружный Нижний» проходит в парке имени Свердлова

Представители национально-культурных объединений города угощают гостей традиционными блюдами
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Ярмарка национальных культур «Дружный Нижний» проходит в парке имени Свердлова.

Ярмарка национальных культур «Дружный Нижний» проходит в парке имени Свердлова.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В День города в парке имени Свердлова проходит Ярмарка национальных культур «Дружный Нижний». Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

– Здесь чувствуется, что пришёл в гости к старым друзьям, – пишет Юрий Шалабаев. – В общем, место – обязательно к посещению!

Ярмарка отличается тем, что представители национально-культурных объединений города угощают гостей парка традиционными блюдами. Пиршество дополняют музыка и танцы.

Тем временем в Автозаводском парке проходят крафтовые игры, а все желающие могут сфотографироваться у «Открытки любимому городу».

Напомним, мы ведем прямую онлайн-трансляцию празднования Дня города в Нижнем Новгороде.