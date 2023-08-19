Ярмарка национальных культур «Дружный Нижний» проходит в парке имени Свердлова. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В День города в парке имени Свердлова проходит Ярмарка национальных культур «Дружный Нижний». Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

– Здесь чувствуется, что пришёл в гости к старым друзьям, – пишет Юрий Шалабаев. – В общем, место – обязательно к посещению!

Ярмарка отличается тем, что представители национально-культурных объединений города угощают гостей парка традиционными блюдами. Пиршество дополняют музыка и танцы.

Тем временем в Автозаводском парке проходят крафтовые игры, а все желающие могут сфотографироваться у «Открытки любимому городу».

Напомним, мы ведем прямую онлайн-трансляцию празднования Дня города в Нижнем Новгороде.