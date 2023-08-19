Профориентационные мероприятия для безработных пройдут в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Профориентационные мероприятия для безработных проведут филиалы Нижегородского центра занятости населения. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

23 и 24 августа с 10.00 до 11.00 и с 10.00 до 12.00 соответственно пройдут встречи в Дзержинском филиале. 24 августа с 10.00 до 12.00 мероприятия запланированы в Нагорном филиале Нижнего Новгорода, а 25 августа с 9.00 до 10.00 – в Кстовском филиале.

В рамках профориентационных мероприятий безработные граждане смогут поучаствовать в групповой консультации психолога. Карьерные консультанты помогут составить успешное резюме и расскажут как пройти собеседование.

Кроме того, 22 августа с 10.00 до 14.00 в Сормовском филиале центра занятости населения пройдет занятие по социальной адаптации, на котором нижегородцы определят свои трудности при поиске работы и дадут оценку своим сильным сторонам.