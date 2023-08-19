Двое мигрантов подозреваются в хулиганстве в Нижнем Новгороде

Выходцы из ближнего зарубежья заключены под стражу.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Двое выходцев из ближнего зарубежья заключены под стражу в Нижнем Новгороде. Они подозреваются в совершении преступления по статье «Хулиганство». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.
По версии следствия, мигранты нарушали порядок и избивали нижегородцев в Сормовском районе. Действия выходцев из ближнего зарубежья очевидцы снимали на камеру, а после публиковали видеоролики в социальных сетях.
На данный момент следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые поспособствовали преступлениям.
Напомним, полиция опровергла информацию о существовании этнической группировки, которая нападает на молодежь в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
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