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НовостиПроисшествия19 августа 2023 11:09

Двое мигрантов подозреваются в хулиганстве в Нижнем Новгороде

Выходцы из ближнего зарубежья заключены под стражу
Павел МАЙОРОВ
Выходцы из ближнего зарубежья заключены под стражу.

Выходцы из ближнего зарубежья заключены под стражу.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Двое выходцев из ближнего зарубежья заключены под стражу в Нижнем Новгороде. Они подозреваются в совершении преступления по статье «Хулиганство». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

По версии следствия, мигранты нарушали порядок и избивали нижегородцев в Сормовском районе. Действия выходцев из ближнего зарубежья очевидцы снимали на камеру, а после публиковали видеоролики в социальных сетях.

На данный момент следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые поспособствовали преступлениям.

Напомним, полиция опровергла информацию о существовании этнической группировки, которая нападает на молодежь в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

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