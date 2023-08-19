Уголовное дело по факту ДТП в Дзержинске передано в Следственный Комитет.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Полицейские передали нижегородским следователям СК уголовное дело по факту ДТП в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области
По предварительным данным следствия, 18 августа в Дзержинске водитель легковушки наехала на двух детей, пересекавших проезжую часть.
Напомним, в результате аварии шестилетний мальчик и семилетняя девочка получили травмы. На каретах скорой помощи их доставили в больницу Дзержинска.
По данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области, девочка скончалась от полученных травм.
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