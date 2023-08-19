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НовостиПроисшествия19 августа 2023 10:44

Уголовное дело по факту ДТП в Дзержинске передано в Следственный Комитет

В том ДТП в Дзержинске погибла семилетняя девочка
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Уголовное дело по факту ДТП в Дзержинске передано в Следственный Комитет.

Уголовное дело по факту ДТП в Дзержинске передано в Следственный Комитет.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Полицейские передали нижегородским следователям СК уголовное дело по факту ДТП в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области

По предварительным данным следствия, 18 августа в Дзержинске водитель легковушки наехала на двух детей, пересекавших проезжую часть.

Напомним, в результате аварии шестилетний мальчик и семилетняя девочка получили травмы. На каретах скорой помощи их доставили в больницу Дзержинска.

По данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области, девочка скончалась от полученных травм.

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