Праздничные и выходные дни в 2024 году утверждены для нижегородцев. Фото: телеграм-канал Правительства России

Для нижегородцев утвердили праздничные и выходные дни в 2024 году. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства России.

Так, 6 и 7 января в новом году выпадают на субботу и воскресенье, поэтому праздничные выходные перенесли на 10 мая и 31 декабря соответственно.

Кроме того, поменяли и другие нерабочие дни. Выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, со 2 ноября – на 30 апреля, а с 28 декабря – на 30 декабря.

Таким образом, получилось, что новогодние каникулы продляться с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Нижегородцы будут отдыхать 10 дней.

Конечно, утверждены и другие праздничные выходные: с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.

Всего в 2024 году будет 28 выходных по случаю праздников.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде отмечается День города – со дня его основания исполняется ровно 802 года. Праздничные мероприятия проходят во всех районах Нижнего Новгорода. Однако главной праздничной площадкой по традиции станет площадь Минина и Пожарского. Мы ведем прямую онлайн-трансляцию празднования Дня города в Нижнем Новгороде.