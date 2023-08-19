День города отпразднуют во всех районах Нижнего Новгорода. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

День города отпразднуют на основных площадках Нижнего Новгорода, а также в парках и скверах. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Автозаводском районе с 14.00 до 17.00 в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода пройдут викторины, розыгрыши и развлечения для детей. На площадке «Катушка» с 16.00 до 18.00 ожидается фестиваль красок Холи. Для маленьких нижегородцев с 15.00 до 18.00 в детском городке «Чиполлино» будет организована анимационная программа с добрыми троллями. Вечером в районе запланирована дискотека с DJ Beloff.

В детском парке имени Свердлова в Нижегородском районе с 12.00 до 16.00 пройдет фестиваль национальных культур «Дружный Нижний». Также в парке уже установлены концертная зона, «Аллея гостеприимства», спортивная зона, зона художников, зона обмена открытками и зона рисунков на асфальте.

В парке «Швейцария» в Приокском районе состоится фестиваль «Уличных театров «Улица».

С 14.00 до 21.00 в парке «Светлоярский» Сормовского района пройдет праздничная программа «С днём рождения, любимый город!». Для горожан подготовили огромную открытку, на фоне которой можно сфотографироваться, зону детской анимации и метровый торт с цифрой 802.

В парке «Дубки» Ленинского района с 14.00 до 18.00. состоятся «Комичные забеги».

В Московском районе с 12.00 до 15.00 можно посетить фотовыставку «Советский двор», которая расположена на площади Героев. А на площадке у ДС «Юность» состоится фестиваль «Район на спорте», в котором выступят творческие и спортивные коллективы города и района.

Празднование Дня города в Канавинском районе будет проходить на территории футбольного стадиона «Нижний Новгород». Праздничная программа начнется в 15:00 и завершится выступлением группы «Кар-мэн» и певицы Лады Дэнс.

Напомним, мы ведем прямую онлайн-трансляцию празднования Дня города в Нижнем Новгороде.