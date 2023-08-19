В День города Никитин показал уникальное видео старого Нижнего

Нижний 1924 года. Фото: Антон Анисимов

В День города Глеб Никитин показал уникальное видео старого Нижнего Новгорода. Губернатор Нижегородской области опубликовал ролик в своем телеграм-канале.

– Видео это – про ваших предков. Вот таким было одно из мгновений жизни нашего любимого, прекрасного, разного, но главное – самого красивого и самого сильного во всех смыслах этого слова города на свете, – пишет Глеб Никитин.

Нижний 1924 года воссоздал в формате видео диджитал-художник Антон Анисимов в рамках проекта «Одушевленная история».

В ролике можно узнать Нижегородский кремль, Нижневолжскую набережную, улицу Рождественскую и улицу Широкую.

– С праздником, с днём города! Города, принадлежностью к которому приятно гордиться. А рассказывать друзьям, что ты из Нижнего, снова, как в начале 20 века, модно. Поздравляю вас с этим счастьем – быть нижегородцем. Берегите это! И берегите свой любимый город, – добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, тематический «Вагон историй» запустят в нижегородском метро в День города, 19 августа. Он будет курсировать по Автозаводской линии.

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