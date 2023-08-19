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НовостиОбщество19 августа 2023 8:58

Праздничная подсветка украсит нижегородскую телебашню в честь Дня города

На ней будут транслироваться изображения герба региона и салюта
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Праздничная подсветка украсит нижегородскую телебашню в честь Дня города.

Праздничная подсветка украсит нижегородскую телебашню в честь Дня города.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Праздничная подсветка украсит телеюашню Нижнего Новгорода в честь Дня города сегодня, 19 августа. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Вечером в субботу главную городскую доминанту украсят изображение герба Нижегородской области, Дмитриевской башни кремля и салюта.

Полюбоваться праздничной иллюминацией нижегородцы смогут с 20.00 до 22.00 и с 22.30 до полуночи.

Напомним, сегодня мероприятия по случаю Дня города проходят на нескольких площадках во всех районах Нижнего Новгорода. Хедлайнерами вечерней программы станут Натали, Егор Крид, Стас Пьеха, группа «Градусы» и другие приглашенные звезды.