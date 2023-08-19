Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем города 19 августа. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей Нижнего Новгорода с Днем города. Поздравление опубликовано на сайте регионального правительства.

Глава региона отметил, что Нижний Новгород стремительно развивается: реализуются серьезные проекты, развивается экономика, благоустраиваются улицы. И вклад в это развитие вносит каждый горожанин, будь то учитель, врач, продавец или строитель, поэтому день города – это праздник каждого нижегородца, уверен Глеб Никитин.

- Нельзя не любить Нижний и не гордиться им! Давайте вместе пожелаем нашему прекрасному городу счастья и процветания! Пусть всегда звучит на его улицах детский смех! Пусть в каждой семье царят мир и благополучие! – заключил он.