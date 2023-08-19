Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 августа 2023 7:57

Смену в детском лагере «Костер» в Выксе завершили досрочно из-за инфекции

Несколько детей пожаловались на плохое самочувствие
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Смену в детском лагере «Костер» в Выксе завершили досрочно из-за инфекции.

Смену в детском лагере «Костер» в Выксе завершили досрочно из-за инфекции.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском лагере «Костер» в Выксе досрочно завершили четвертую смену. Причиной этому стало предписание Роспотребнадзора. Об этом в социальных сетях сообщают представители детского центра «Костер».

Четвертую смену закрыли в лагере 18 августа. Представители лагеря отмечают, что денежные средства по путевкам будут возвращены родителям или законным представителям детей в августе 2023 года.

Напомним, на этой неделе несколько детей пожаловались на плохое самочувствие в детском лагере «Костер» в Выксунском районе Нижегородской области. В связи с этим сразу же было начато эпидемиологическое расследование.

После этого нижегородскими следователями организована проверка в детском оздоровительном лагере Выксунского района по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей».

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен