Смену в детском лагере «Костер» в Выксе завершили досрочно из-за инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском лагере «Костер» в Выксе досрочно завершили четвертую смену. Причиной этому стало предписание Роспотребнадзора. Об этом в социальных сетях сообщают представители детского центра «Костер».

Четвертую смену закрыли в лагере 18 августа. Представители лагеря отмечают, что денежные средства по путевкам будут возвращены родителям или законным представителям детей в августе 2023 года.

Напомним, на этой неделе несколько детей пожаловались на плохое самочувствие в детском лагере «Костер» в Выксунском районе Нижегородской области. В связи с этим сразу же было начато эпидемиологическое расследование.

После этого нижегородскими следователями организована проверка в детском оздоровительном лагере Выксунского района по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей».

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