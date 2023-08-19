Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем города. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Юрий Шалабаев поздравил жителей Нижнего Новгорода с Днем города. Соответствующее видео он разместил в своем телеграм-канале.

- Поздравляю всех, кто родился в Нижнем Новгороде, кто однажды увидел Нижний Новгород, влюбился в него и теперь считает его своим домом, - сказал Юрий Шалабаев.

Сегодня, 19 августа, столица Приволжья отмечает свое 802-летие. Праздничные мероприятия и концерты звезд пройдут в каждом районе. В 22.00 запланированы салюты – они прогремят также во всех районах, кроме Приокского.

Юрий Шалабаев призвал горожан присоединиться к празднику.

- Это еще один повод влюбиться в наш город, погулять по знакомым улицам, провести время с семьей, - отметил он.

Напомним, «Комсомольская правда – Нижний Новгород» сегодня целый день будет вести онлайн-трансляцию, в которой в режиме реального времени будет рассказывать, как город отмечает свой день рождения. Трансляция доступна по этой ссылке.