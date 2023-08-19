Женщина на иномарке сбила двоих детей в Дзержинске 18 августа

Место аварии. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Жуткое ДТП произошло в Дзержинске вечером 18 августа. Женщина на иномарке сбила двоих пешеходов-детей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

47-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», двигалась со стороны улицы Ситнова, в направлении улицы Самохвалова. На проспекте Ленина, в районе дома №1Б, водитель сбила двоих детей, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии шестилетний мальчик и семилетняя девочка получили травмы. На каретах скорой помощи их доставили в больницу Дзержинска.

По данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области, девочка скончалась от полученных травм.

Однако в телеграм-канале «Автоновости Нижнего Новгорода» пишут, что в реанимации скончался и мальчик.

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