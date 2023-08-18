Нижегородский помощник начальника транспортного следствия задержан на два месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде задержали старшего помощника начальника Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (ЦМСУТ) по материально-техническому обеспечению. Об этом сообщается в телеграм-канале «Опер пишет».

Нижегородца задержали сотрудники Следственного Комитета и регионального УФСБ. Помощник начальника транспортного следствия обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Что конкретно совершил нижегородец, пока неизвестно, но его доставили в Басманный районный суд. После рассмотрения судом ходатайства, обвиняемого арестовали на два месяца.

Ранее мы сообщали о том, что глава Краснооктябрьского района Ринат Жалялов лишился должности из-за судимости.

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