Нижегородский помощник начальника транспортного следствия задержан на два месяца.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Новгороде задержали старшего помощника начальника Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (ЦМСУТ) по материально-техническому обеспечению. Об этом сообщается в телеграм-канале «Опер пишет».
Нижегородца задержали сотрудники Следственного Комитета и регионального УФСБ. Помощник начальника транспортного следствия обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Что конкретно совершил нижегородец, пока неизвестно, но его доставили в Басманный районный суд. После рассмотрения судом ходатайства, обвиняемого арестовали на два месяца.
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