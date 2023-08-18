Контракт с подрядчиком по ремонту школы №14 в Нижнем Новгороде расторгнут

Школа №14 имени Короленко. Фото: Яндекс.Карты

Контракт с подрядчиком по капитальному ремонту крыши школы №14 имени Короленко в Нижнем Новгороде расторгнут. Об этом представители министерства образования и науки Нижегородской области сообщают во ВКонтакте.

– Когда будет завершен ремонт школы №14? Второй год идет, дети учатся в разных школах, – пишет нижегородка Венера З. в комментариях на странице губернатора Глеба Никитина в социальной сети.

Представители нижегородского министерства образования отмечают, что по контракту с подрядчиком ремонт кровли школы должен был завершиться 31 июля 2023 года.

– К сожалению, подрядчик оказался недобросовестным, условия муниципального контракта не выполнены, нарушен график производства работ, в связи с чем 15 августа направлено решение о расторжении Контракта в одностороннем порядке, – пишут представители министерства.

Кроме того, где находится подрядчик, неизвестно. На связи он также не выходит.

Сейчас проходит претензионная работа о просрочке работ, уплате неустойки и возврате аванса.

В мэрии Нижнего Новгорода отметили, что вопрос о возможности заключения контракта с единственным подрядчиком сегодня был рассмотрен положительно.

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