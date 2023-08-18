Трансмиссии для автомобилей будут производить в Нижегородской области

Старт создания производства трансмиссий для автомобилей. Фото: Кирилл Мартынов

Производство трансмиссий для автомобилей будет создано в Нижегородской области на площадке Заволжского моторного завода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Старт создания нового производства дали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов. Отмечается, что это событие совпало с 65-летием Заволжского моторного завода.

– Этот юбилей – не просто дата, но и определенный итог трудов нескольких поколений заводчан – от тех, кто стоял у истоков создания производства, до тех, кто работает в коллективе современного завода. Сегодня предприятие развивается не только как производитель двигателей, но и как полноценный индустриальный парк, в котором разместились производства уже 18 резидентов, – отмечает Глеб Никитин.

На новом производстве будут собирать и тестировать 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Планируется, что уже в 2024 году выпустят семь тысяч трансмиссий. Далее объем начнут увеличивать и в год будет произведено уже 50 тысяч коробок передач.

Новое производство начнет работу во втором квартале 2024 года. Для этого будет выделено 600 миллионов рублей. А благодаря реализации проекта, появится около 100 новых рабочих мест.

– Реализация на площадке нового проекта – важный шаг для автомобилестроения, – добавил губернатор Нижегородской области.

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